PRF registra no primeiro trimestre do ano redução de acidentes, feridos e óbitos nas rodovias federais da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia fechou o primeiro trimestre de 2021 com uma redução de 8% no número de acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam o estado. Além disso, todos os índices relativos à violência no trânsito sofreram reduções.

Os dados comparativos entre os meses de janeiro a março deste ano com o mesmo período do ano passado mostram uma diminuição de 15% nos acidentes graves (quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente); 15% no número de feridos graves; e 11% no cômputo de acidentes com mortes.

Estratégias de fiscalização e intensificação em ações educativas e de conscientização contribuíram, significativamente, nos resultados positivos apontados no balanço trimestral de 2021.

A PRF na Bahia, além de reforçar as fiscalizações nas rodovias para reduzir a gravidade de acidentes no trânsito, também promoveu ações de educação para o trânsito, a fim de sensibilizar condutores e passageiros sobre a importância de atitudes responsáveis, que garantem maior segurança para todos os usuários das rodovias.

O comparativo trimestral de 2020 e 2021 aponta que, dentre os principais tipos de acidentes mais registrados nas estradas baianas destacam-se a colisão traseira, a colisão frontal e a colisão transversal. Houve decréscimo de 15%, 14% e 27%, respectivamente, de um ano para outro. Informações: PRF

