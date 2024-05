PRF registra quase 5 mil imagens de excesso de velocidade durante operação na Bahia

Entre os dias 22 de abril e 12 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a operação IKTO IV, que teve como foco a redução da gravidade de sinistros nas rodovias federais da Bahia. Nesse período, foi registrado um total de 4.946 imagens de veículos com velocidade incompatível, através do uso de radares portáteis posicionados estrategicamente em pontos identificados como críticos.

O comportamento é um dos principais relacionados a sinistros de trânsito, causando ou potencializando os sinistros, gerando sobrecarga no sistema público de saúde, prejuízos econômicos e, o pior, deixando mortos e feridos.

Os números são alarmantes, principalmente, os dados registrados na BR 324 que correspondeu a 75% dos flagrantes totalizados durante toda a operação. Para se ter uma ideia, em trecho de Amélia Rodrigues (Km 520 a Km 540 da BR 324) foram capturadas 3.712 imagens de excesso de velocidade. Os números correspondem a 106 flagrantes por hora de comando no local. Vale ressaltar que o trecho fiscalizado é considerado um ponto crítico das rodovias federais do país.

Já em trechos sob a circunscrição de Feira de Santana (BR 116), ao longo de uma significativa dedicação de 78 horas, foram conduzidos 29 comandos de fiscalização. Como resultado, foram registradas 1.205 flagrantes (imagens) de veículos transitando em velocidades superiores ao permitido.

Os demais flagrantes foram registrados em Itabuna, Vitória da Conquista e Eunápolis.

Vale ressaltar, que quando o condutor de um veículo excede o limite indicado para via, ocorre o aumento do tempo necessário para frear, assim como eleva as chances de perder o controle da direção, ampliando os riscos de gerar acidentes graves e óbitos, pois limita a capacidade de se antecipar aos perigos da via.

A operação IKTO IV foi um esforço concentrado da Polícia Rodoviária Federal, com várias equipes PRFs operando ao mesmo tempo em trechos das BRs 101, 110, 116, 135, 324, 367, 415 e 418, com a finalidade de desestimular o desrespeito às normas de trânsito e coibir os crimes nas regiões mapeadas. Informações e Foto: PRF

