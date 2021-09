PRF resgata 12 aves silvestres dentro de ônibus na BR 116

Policiais rodoviários federais abordaram um ônibus de turismo em frente a unidade operacional, em Vitória da Conquista (BA), na altura do quilômetro 830 da BR 116. Durante fiscalização no compartimento de bagagem do veículo, os PRFs encontraram 12 pássaros silvestres. Os animais estavam presos e amontoados em gaiolas, em compartimento escuro e sem ventilação, demonstrando total falta de higiene e cuidados. Entre as espécies apreendidas estão cardeais, azulões e papa-capim. O responsável pelo transporte ilegal das aves foi identificado. Ele informou aos policiais que levaria os pássaros para criação própria no estado de São Paulo.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados para depois serem devolvidos a natureza. A PRF alerta que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

