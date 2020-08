PRF resgata 17 galos de rinha e 03 galinhas transportados em veículo na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã desta sexta-feira (07), 17 galos de briga e 03 galinhas, durante uma fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF em Jequié, localizada no Km 677 da BR 116, no sudoeste baiano.

O flagrante ocorreu após ordem de parada a um veículo FORD/KA Flex, com placas de Santana do Paraíso (MG).

Após uma fiscalização detalhada, os PRFs encontraram os animais transportados no porta-malas do carro, encobertos e amarrados, com restrição de movimento, privação de luz e sem circulação de ar, ensejando condições evidentes de maus-tratos.

As rinhas ou lutas ou brigas de galo são para alguns considerados um “lazer’, cuja prática é antiga no Brasil e tem como maior objetivo a questão do dinheiro. São realizadas apostas (jogo de azar) em ambientes clandestinos.

A prática envolve maus-tratos, mutilações, ferimentos e abusos físicos. Em muitos casos, as penas da cabeça e da parte superior da coxa são arrancadas para que fiquem expostas a fim de exibir a musculatura e há relatos de usos de substâncias químicas metabólicas a fim de aumentar sua “competitividade”, extremamente prejudiciais à saúde dos animais.

Diante dos fatos, o infrator de 47 anos infringiu o artigo 32 da lei 9.605 – Lei de crimes ambientais, em desfavor dele foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi informado das consequências dos seus atos, se comprometendo a comparecer em juízo quando intimado. Informações e Foto: PRF

