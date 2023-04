 PRF resgata 24 aves silvestres transportadas em um ônibus na BR

A Polícia Rodoviária Federal realizou a fiscalização a um ônibus, no km 830 da BR 116, município de Vitória da Conquista (BA). No interior do veículo, foram localizadas gaiolas, pertencentes a três passageiros , contendo um total de 24 aves silvestres.

As gaiolas estavam embaixo das poltronas de seus referidos donos, para os quais foram confeccionados termos circunstanciados de ocorrência, devido a constatação do crime previsto no artigo 29 da Lei 9605 (Lei de Crimes Ambientais), caracterizado pelas condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre.

Os animais, 21 coleirinhas, 01 canário e 2 pássaros pretos, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres ( CETAS) de Vitória da Conquista (BA). Informações e Foto: PRF

