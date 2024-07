PRF resgata aves silvestres transportadas em ônibus na BR 116

Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4 aves silvestres transportas em um ônibus abordado no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA). Os animais estavam em pequenas gaiolas envolvidas por um saco plástico.



Durante procedimentos de fiscalização a equipe policial localizou, aos pés de um passageiro, uma sacola plástica que continha três gaiolas com 4 pássaros do tipo trica-ferro e cigarrinha. Os policias detectaram, além da condição de captura e transporte ilegal, que os animais estavam submetidos à condição de maus-tratos por serem transportados sem mobilidade adequada em pequenos compartimentos e em meio as suas comidas e fezes.



Diante do constatado, as aves foram manejadas com disponibilização de água e comida e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS, de Vitória da Conquista/BA. Informações e Foto: PRF

