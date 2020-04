PRF resgata idosa desaparecida em situação de perigo e promove encontro com a sua família

Na manhã desta segunda-feira (13), policiais rodoviários federais resgataram uma mulher de 70 anos que se encontrava desaparecida e em situação de perigo, em trecho do município de Itabuna, na Região Sul da Bahia.

A ocorrência teve início quando uma equipe da PRF foi informada que uma mulher encontrava-se perambulando às margens da rodovia, nas proximidades de um posto de combustível.

De imediato, os agentes federais fizeram busca pela região e encontram a idosa no Km 501 da BR 101. Ela estava com aparência cansada e desnorteada, apresentando quadro aparente de confusão mental.

Após diligências e consultas aos sistemas da polícia, foi verificado o registro da ocorrência do desaparecimento da mulher na Polícia Civil. Em seguida, foi feito contato com a filha da idosa, inclusive, ela estava preocupada, pois não sabia do paradeiro de sua mãe desde a manhã de sábado (11).

Os policiais promoveram o encontro da idosa com sua filha. Ela foi recebida com imensa manifestação de carinho e todos ficaram em segurança na residência da família. A filha manifestou gratidão com a atitude da equipe e agradeceu os cuidados dispensados na condução da situação. Informações e Foto: PRF

