PRF resgata quase 200 pássaros silvestres em situação de maus-tratos amontoados dentro de carro na BR 116

a tarde desta quarta-feira (24), policiais rodoviários federais faziam fiscalização na altura do quilômetro 932 da BR 116, trecho do município de Encruzilhada (BA), quando abordaram um veículo VW/Fox, com placas de Itaperuna (RJ).

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório e na entrevista, os PRFs notaram um certo desconforto com a ação policial por parte do motorista.

Em seguida, os policiais realizaram uma revista minuciosa no veículo e foram encontradas 174 aves silvestres. Entre as espécies resgatadas havia canários, cardeais, coleiros, tico-tico e cestinhas. Três das aves foram encontradas mortas.

Também foi resgatado um Azulão que é um pássaro que tem como habitat a região da caatinga e tem sido alvo constante do tráfico de animais silvestres, sendo capturados e levados para todo o país e até para o exterior por conta de sua beleza exuberante e seu canto diferenciado.

Todos os animais estavam aprisionados e foram encontrados no assoalho e no banco traseiro do carro em seis pequenas gaiolas, encobertos por lençol, tornando o confinamento sem ventilação adequada e em ambiente escuro, ensejando total falta de cuidados, higiene e maus tratos.

Dada às circunstâncias, o condutor de 66 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação. Informou ainda que adquiriu os pássaros na região de Vitória da Conquista (BA) por 860 reais.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator que reside no estado do Rio de Janeiro responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente, com os agravantes previstos na Lei 9.605/98, visto que é reincidente na prática desse crime.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental (CETAS), onde passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. O retorno ao habitat natural nem sempre é um processo rápido. Além de tratar a saúde, os animais precisam reaprender funções básicas como voar e caçar. Informações: PRF

