PRF, UESB e VIA BAHIA realizaram em Jequié o projeto “Saúde na BR”. Em comemoração a Semana Nacional do Trânsito

Em comemoração a Semana Nacional do Trânsito que acontece de 18 à 25 de Setembro. A PRF, VIA BAHIA E UESB, realizaram o projeto Saúde na BR. O evento contou com alunos da UESB, que levaram informação, aferição de pressão arterial, glicemia, atendimento médico falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, atendimento na área odontológica, educação física, nutrição, enfermagem, fisioterapia e muito mais. O projeto Saúde na BR”, já acontece há 12 anos e é realizado uma vez a cada ano em Jequié e a cada projeto realizado, em média 200 caminhoneiros são atendidos.

O evento aconteceu na BR 116, no posto da Polícia Rodoviária Federal, delegacia10/3. Os agentes da PRF trabalham incansavelmente para reduzir os acidentes nas rodovias federais. O caminhoneiro leva boa parte da vida, dentro da boleia de um caminhão. E através desta rotina do profissional do volante, veio o projeto ” Saúde na BR”. Assista logo a baixo, entrevista com o Inspetor da PRF, Ricardo Amazonas e o Professor da UESB, Professor Sérgio.

