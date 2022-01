Primeira captação de múltiplos órgãos foi realizada no Hospital Geral Prado Valadares em Jequié

O Hospital Geral Prado Valadares, referência em acolhimento e captação de córneas no interior da Bahia, realizou nessa segunda-feira (03), a primeira captação de múltiplos órgãos do ano, foram captados 05 órgãos (sendo 01 fígado, 02 córneas e 02 rins) destes, 04 órgãos foram compatíveis à pacientes da Bahia e 01 órgão seguiu para o estado de Minas Gerais. Após o diagnóstico de Morte Encefálica a equipe CIHDOTT HGPV acolheu a família que já estava sensibilizada para a causa da doação de órgãos, visto que o doador verbalizou seu desejo em doar os órgãos em vida. É importante destacar que a doação só acontece após o SIM da família doadora, que é quem responde pelo paciente doador, portanto vale ressaltar a importância de dizer em vida o seu desejo, pois assim a família poderá realiza-lo. Foram cinco vidas que serão transformadas pela ação linda do doar.

Destaque no serviço de acolhimento familiar e doação de órgãos, sendo um dos poucos hospitais do estado que mantém profissionais com carga horária exclusiva para atuar na CIHDOTT, o HGPV tem registrado um crescimento expressivo em número de doações, possibilitando com seu trabalho qualidade de vida a muitos pacientes que aguardam em fila de transplantes. O Hospital Geral Prado Valadares agradece a família doadora por tão belo ato de amor, mesmo em meio à dor, disseram sim a doação de órgãos e valorizaram o último pedido do doador, oportunizando qualidade de vida para os receptores que esperam na fila de transplantes. A vida não termina aqui, ela pode continuar em outra vida!

Doar órgãos é um ato humanitário! Seja um doador, avise sua família, daqui só se leva amor! Informações: Ascom HGPV

