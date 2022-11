Primeira creche do bairro Mandacaru começa a ser construída pela prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, deu início nesta semana às obras de construção do primeiro Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Mandacaru, destinado ao atendimento da demanda por vagas em creches e que deve contemplar, assim, os moradores do Residencial Mandacaru I e II, Itaigara, Loteamento Zibrune, entre outras localidades adjacentes.

A obra conta com investimentos de R$ R$ 2.482,857,10 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) e seguirá o modelo do Projeto Proinfância Tipo 2, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com, aproximadamente, 1.575 metros quadrados, sendo 45 metros quadrados de frente e 35 metros quadrados de lateral. O novo espaço contará com as salas para aprendizagem das crianças, sanitários, fraldários, refeitório, entre outros ambientes onde serão executadas as atividades pedagógicas, recreativas e de alimentação, além do setor administrativo. Quando o novo Centro Municipal de Educação Infantil estiver concluído, terá capacidade de atendimento de, até, 96 crianças, em dois turnos, matutino e vespertino, ou 90 crianças em período integral. Para o prefeito de Jequié, Zé Cocá, a obra ampliará o número de vagas nas creches municipais, principalmente numa área onde, ainda, não existe este tipo de serviço público. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários