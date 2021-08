Primeira dose da vacina contra a Covid-19, apenas para gestantes e mulheres no pós-parto

Mais uma vez a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi suspensa para o público alvo, que até o dia de ontem as pessoas com idade igual ou superior a 25 anos, estavam se vacinando. Nesta quarta-feira (18), a primeira dose será aplicada apenas em gestantes e mulheres no pós-parto. Já para a segunda dose para quem já esta agendado, pode se dirigir-se até uma das centrais de vacinação do município, ou até o driver Thru. que continua em frente ao estádio Waldomiro Borges e em frente ao Centro de Cultura ACM.

