Primeira dose da vacina contra a Covid-19 volta a ser aplicado hoje (08), para pessoas com idade igual ou superior a 39 anos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, retomará, nesta quinta-feira, 8, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 para as pessoas com idade igual ou superior a 39 anos. A imunização deste público será feita nas centrais de vacinação, no CEEP, e no drive thru do Estádio Waldomiro Borges, não sendo necessário fazer parte de nenhum grupo prioritário ou ter comorbidade para ser imunizado, apenas atender ao critério etário.

A Secretaria de Saúde informa que segue mantida a vacinação de primeira dose das mulheres gestantes e puérperas, ou seja, com 45 dias pós-parto. Este público continuará a ser imunizado nos centros de saúde. Também segue mantida a vacinação das pessoas com agendamento para a segunda dose, que estarão sendo imunizadas em todos os locais de vacinação, sendo que, nesta quinta-feira, não será vacinado nenhum outro grupo prioritário, além dos já citados, uma vez que os 10% das doses recebidas, destinadas à continuidade da vacinação de grupos prioritários, definidos no Plano Nacional de Imunização e pelo Comissão Intergestores Bipartite, (CIB), já foram aplicadas.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários