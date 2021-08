Primeira dose da vacina contra a Covid-19 volta a ser suspensa em Jequié, nesta quarta-feira feira (04).

Não demorou muito para terminar as doses dos imunizantes contra a Covid-19 em Jequié. Durante a manhã de ontem (03), foi divulgado a vacinação da primeira dose em pessoas com idade igual ou superior a 30 anos. Já por volta do meio dia, todos os locais de vacinação, inclusive nos Drive Trhu”s, também tinham terminado. Algumas pessoas reclamaram, pois ficaram no final da fila e não foram informados do término da vacina.

Segundo apuramos, só no Drive Trhu em frente ao Centro de Cultura ACM, foram aplicadas 360 doses do imunizante. Nesta quarta-feira (04), estão sendo aplicadas vacinas em pessoas com agendamento para a 2° dose, mulheres gestantes e no pós-parto.

