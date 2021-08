Primeira dose da vacina contra Covid-19 volta a ser aplicada em Jequié e público alvo passa a ser de pessoas com 29 anos ou mais.

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta quinta-feira (05), três lotes de vacinas contra Covid-19, totalizando 1.854 doses. Destas, 240 doses estarão sendo disponibilizadas à aplicação de primeira dose para os moradores da Zona Rural e 1.614 doses serão destinadas, nesta sexta-feira, (06), à aplicação de primeira dose para pessoas a partir de 29 anos, nos pontos de vacinação, na Zona Urbana.

Como não existem doses em estoque e a remessa de imunizantes ainda é insuficiente para contemplar toda a população, a Secretaria de Saúde poderá adotar a utilização de fichas, visando o ordenamento da aplicação da vacina. A imunização das pessoas com idade a partir de 29 anos, será no “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru; no “drive thru” do Centro de Cultura ACM, no bairro Jequiezinho; na Central de Vacinação, no Colégio Estadual Professor Firmo Nunes, antigo Colégio da Polícia Militar, no Joaquim Romão; e na Central de Vacinação, no Tiro de Guerra, bairro São José, de acordo com o horário de atendimento desses postos.

