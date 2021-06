Primeira dose da vacina Oxford continua suspensa na cidade de Jequié

A 1º dose da vacina contra a Covid-19 em Jequié, continua suspensa para o público alvo. 1º Dose, apenas da Pfaizer, para mulheres grávidas e no pós-parto, a partir do 4º mês de gravidez. Para elas, a vacinação está acontecendo nos postos de saúde do Joaquim Romão, Mandacaru, Jequiezinho e Campo do Ámerica.

Já para que está agendado para tomar a 2º dose da vacina Oxford, podem se dirigir até o drive trhu em frente ao Estádio Waldomiro Borges e também em frente ao Terminal Aeroviário de Jequié. Também nos Centros de Vacinação, no CEEP, Colégio Paulo Freire, Avenida Cesar Borges e no antigo Colégio da Polícia Militar na Avenida Lomanto Júnior.

