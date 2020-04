Primeira morte é confirmada em Vitória da Conquista por Covid-19

Um homem de 69 anos que morreu em Vitória da Conquista é a 22ª morte por covid-19 na Bahia. Segundo a ecretaria de Saúde da Bahia (Sesab), ele tinha histórico de diabetes, hipertensão e glaucoma.

A Bahia tem 723 casos confirmados da covid-19, segundo novo balanço da Sesab. Destes, 73 são profissionais de saúde. No total, são 49 casos a mais do que o último boletim, de ontem. Em todo estado foram 22 mortes até agora, 11 delas em Salvador e 11 nos municípios de Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1), Ilhéus (1) e agora Vitória da Conquista (1).

O estado tem também 164 pessoas estão recuperadas e 66 encontram-se internadas, sendo 28 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 12 horas desta segunda-feira (13). Um novo boletim com a descrição detalhada do local de ocorrência dos casos será publicado a partir das 17h de hoje. Foto Reprodução

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários