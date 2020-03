Primeiro caso de Corona Vírus é confirmado em Feira da Santana

Após confirmação do primeiro caso de coronavírus na Bahia, na cidade de Feira de Santana, a prefeitura local instala um comitê nesta sexta-feira (6), às 16h no gabinete do prefeito Colbert Martins para definir as ações referente a doença na cidade. De acordo com o site Acorda Cidade, a prefeitura anunciou que os trabalhos serão coordenados uma médica infectologista semelhante ao que está sendo feito em São Paulo. O Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, confirmou o primeiro caso da doença através de publicação no Twitter e de acordo com ele, a paciente que contraiu o vírus, trata-se de uma mulher de 34 anos, que reside em Feira de Santana e retornou da Itália no dia 25 de fevereiro. Foto Reprodução

