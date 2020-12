Principal suspeito de matar jovem no Largo do Cedil é preso pela PM em Jequié

Na manhã de ontem (09), policiais militares do 19° Batalhão efetuaram a prisão de um homem apontado como principal suspeito de cometer um homicídio ocorrido na noite da última terça-feira (8), na Travessa Taurino Bispo, bairro Joaquim Romão.

Após informações do Serviço de Inteligência do 19°BPM, obtidas através do Disque Denúncia, dando conta da localização do suposto autor do homicídio que vitimou W. A. D., 35, na noite anterior, três guarnições deslocaram até a Travessa João Costa, Alto da Bela Vista, onde detiveram o suspeito, de vulgo *”Cenoura”*.

Durante a busca pessoal e varredura no local, nenhum ilícito foi encontrado. O suspeito foi conduzido para a Delegacia, onde foram tomadas as providências legais cabíveis . Informações: ASCOM/19ºBPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários