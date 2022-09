Princípio de incêndio na Praça da Bandeira mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros em Jequié

Na noite de ontem (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado até a Praça da Bandeira, onde a informação dava conta de que um princípio de incêndio em loja loja de revenda de celulares teria iniciado. Ao chegar ao local, populares já tinham entrado ao local e tentado debelar as chamas com extintores. Foi feito corpo de bombeiros, o rescaldo do local para que novas chamas não surgissem. Segundo informações que a reportagem do JEQUIÉ URGENTE obteve, foi que provavelmente as chamas teriam começado em um dos ventiladores da empresa. O proprietário chegou ao local na hora do incidente. Não ouve feridos e poucos prejuízos foram registrados pelo proprietário.

