Problema com a equipe a equipe do Ceara, garantiu o acesso de última hora do Doce Mel para Campeonato Brasileiro Feminino 2ª Divisão 2024

A CBF após a equipe do Ceará que desceu da Série A1 para A2 ficar de fora, garantiu pelo regulamento a vaga para o Doce Mel/Jequié que foi eliminada pelo VF4 da Paraíba nas quartas de finais, e apesar da boa campanha na Série A3 com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota em 2023, não conseguiu ficar entre as 4 semifinalistas. Porém acabou de receber o comunicado da CBF do acesso e de pronto confirmou a participação na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2024 que já está programado para o início de abril, além do Doce Mel (BA), já estava confirmada às equipes do: Bahia, Athletico Paranaense, Real Ariquemes, Fortaleza, JC, Sport, Minas Brasília, UDA, São José, Taubaté, 3B e as demais equipes que conseguiram o acesso anteriormente: Mixto, Remo, Juventude e VF4.

Com o acesso da equipe do interior, a Estado, a Bahia passar a ter três equipes no Campeonato Brasileiro, Bahia e Doce Mel na segunda divisão e Vitória na terceira divisão.

À missão do Doce Mel não é nada fácil, a equipe não espera pela classificação e tem menos de um mês para preparar e formar o elenco, vale ressaltar que inúmeras atletas que já foram algumas vezes vice campeã baianas e fizerem boas participações no Campeonato Brasileiro da série A3 em 2021 e 2022, hoje estão brilhando em outras equipes no Bahia, a exemplo de: Sol (Internacional), Itacaré (Botafogo), Claudinha (Fluminense), Tainá (Fortaleza), Sheilinha (Atlético Mineiro), Laura (Juventude), Layla (Vitória), Alexia (UDA), Paloma (Mixto), Camila (Amedspor da Turquia), Stela e Giih (Cresspom) dentre outras que já fora reveledas ou passaram pela equipe da Cidade Sol e vão desfalcar a equipe da Doce Mel que terá a missão de revelar novos talentos em uma divisão ainda mais forte e com pouco tempo de preparação, mais que já entra para a história de Jequié e do Doce Mel.

