Problema crônico: Moradores da rua Argemiro Melo no Joaquim Romão pedem socorro

A rede de esgotamento sanitário que passa na rua Argemiro Melo, Joaquim Romão, tem tirado a tranquilidade dos moradores há muito tempo. Quase que toda semana esse esgoto estoura e a rua vida uma cachoeira de esgoto com fezes. Um problema que infelizmente não é solucionado e que a Embasa apenas dá um paliativo.

Segundo o que fomos informados já há alguns anos atrás, é que a rede de esgoto que passa na rua, tem que ter o seu nível mais baixo que as residências, e o que acontece atualmente é que a rede está mais alta que as casas.

Fomos informados que essa obra teria que ser feita pelo estado, no caso a Embasa. E que a prefeitura do município nada tem a ver com o problema. Enquanto a Embasa vai fazendo um meia boca, os moradores sofrem com fezes e esgoto em uma rua pavimentada e que não tem boa vontade do poder público para solucionar um problema antigo.

