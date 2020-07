Problema sem fim quase causa acidente no centro de Jequié

Uma obra feita na rede de esgotamento sanitário, executada pela Embasa na Avenida Hélio de Almeida que dá acesso ao bairro do Mandacaru, quase causa acidente com Van.

Nos últimos dias a Embasa vem realizando esse serviço de substituição da rede de esgoto da Rua São José com a Avenida Hélio de Almeida. Foi feito o reparo e as vias foram liberadas para o trânsito, na manhã de hoje (07), uma Van que estava passando pela Avenida Hélio de Almeida, literalmente afundou.

Segundo informações da Embasa, uma adutora de água se rompeu e o local acabou afundando e causando o incidente, e que, nada tem a ver com o serviço realizado anteriormente na rede de esgoto do local. No incidente não houve feridos, e um trator acabou retirando o veículo da vala. O trânsito ficou complicado no início da manhã, precisando de homens da SUMTRAM para tentar organizar o trânsito no local.

Vale salientar, que o local já passou por vários reparos por parte da Embasa em outras ocasiões, e volta e meia acontece problemas na localidade. Esperamos que agora o serviço seja concluído, e que seja recolocado no local escavado, asfalto e que não deixem a obra pela metade. Foto: Redes Sociais.

