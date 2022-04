Processo de regularização fundiária do Loteamento Jardim Tropical tem início em Jequié

A Prefeitura de Jequié, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a empresa ADM Hall LTDA., iniciou o processo de regularização fundiária do Loteamento Jardim Tropical, no bairro Jequiezinho. As equipes de trabalho vêm atendendo os moradores com o cadastramento social dos imóveis da área, com a coleta dos documentos necessários para análise e encaminhamento do processo que, ao final, permitirá a formalização da propriedade.

A maior parte das famílias que vivem naquela localidade não possui escritura dos imóveis e sem a regularização os proprietários não têm documento formal de posse. A regularização impacta diretamente no desenvolvimento e organização da cidade, inserindo todos os seus moradores dentro do plano de saneamento, projetos sociais e demais políticas públicas. Nesta primeira fase, os moradores estão sendo cadastrados, informando dados pessoais e o número de ocupantes bem como o período de ocupação da moradia e os dados sociais. De acordo com a coordenadora social da Unidade Executora Local (UEL), da Secretaria de Infraestrutura, Sandra Miranda, esse processo inicial é importante para que todos, dentro do perfil, sejam contemplados. Informações/ Secom/PMJ

