Procon-BA realiza Mutirão de Negociação de Dívidas em Semana do Consumidor

A partir de segunda-feira (13), consumidores baianos podem renegociar suas dívidas no Mutirão de Negociação de Dívidas. A negociação estará aberta tanto com instituições financeiras, quanto com prestadoras de serviços essenciais como Embasa e Neoenergia (Coelba). O atendimento será por ordem de chegada, na sede Central do Procon-BA, na Rua Carlos Gomes, em Salvador, das 8h30 às 16h.

Nas cidades do interior do estado, o atendimento será realizado de acordo com o horário e forma de atendimento da unidade SAC à qual o posto está vinculado. Para saber o local e horário de funcionamento do posto do Procon-BA o consumidor deverá acessar a plataforma digital do SAC ou pelo aplicativo IOS e Android.

A ação faz parte da Semana do Consumidor, que acontece até sexta-feira (17), em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado na quarta-feira (15), sob a coordenação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH).

Durante a Semana do Consumidor, também serão realizadas campanhas educativas, com distribuição de material e de exemplares do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e realizadas operações de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais da capital baiana para inibir práticas abusivas.

No dia 15, às 14h30, será divulgado o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2022 (ranking das empresas mais reclamadas no órgão), em um evento que acontecerá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), que fica na Rua Portão da Piedade, 2 de Julho, Salvador. Foto: Camila-Souza/GOVBA

