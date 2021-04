Procura muito grande faz a vacinação para 1º dose contra a Covid-19 ser suspensa mais um vez em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que, em função da procura pela vacina ter sido elevada, acima da quantidade de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, estará suspendendo, temporariamente, a vacinação contra a Covid-19 para a aplicação da primeira dose, que estava programada para esta terça-feira, 13. Enquanto o município segue aguardando a chegada de uma nova remessa de imunizantes, a vacinação para a segunda dose está mantida, acontecendo nos locais destinados à vacinação:

– No “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru, para o público de idosos, das 8h às 13h;

– No “drive thru” do Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, para o público de idosos, das 8h às 13h;

– Na Central de Vacinação, no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo, na Avenida César Borges, para o público de idosos, das 8h às 17h;

– No anfiteatro Manoel Sarmento, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, para os trabalhadores da saúde e profissionais das forças de segurança, dentro do perfil prioritário, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

As pessoas podem continuar indo até uma unidade de saúde mais próxima e sinalizar, em caso de idoso acamado, dentro da faixa etária de vacinação e que ainda não foi vacinado, pois estes idosos vão receber a vacina em sua própria casa, através da busca ativa das equipes da Saúde da Família.

