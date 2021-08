Procurado pela Justiça de São Paulo é preso na BR 116 pela PRF em Jequié

Na manha de ontem (24), durante fiscalização ostensiva no KM 677 da BR 116, em Jequié (BA), os PRFs deram ordem de parada a um Hyundai/Tucson, para uma fiscalização detalhada. Após consulta, foi constatado mandado de prisão em desfavor do motorista, um homem de 55 anos. O documento com validade até novembro/2021 foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vara Ùnica de Embu-Guaçu), decorrente de processo pelo não pagamento de pensão alimentícia.

