Produção de ilmenita da Largo é tema de palestra no 4° Seminário de Mineração da Bahia

A Largo Vanádio de Maracás marca presença na programação do 4º Seminário de Mineração da Bahia, que está sendo realizado durante esta semana na cidade de Jacobina. Nesta sexta-feira, dia 19, a companhia será representada pelo coordenador de produção Ítalo Araponga, que fala sobre “Produção de Ilmenita na Bahia”. As inscrições para participação presencial já estão esgotadas, mas a palestra pode ser acompanhada ao vivo no canal do evento no YouTube, a partir das 15h40.

O público terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o novo projeto da Largo, que ampliará o portfólio de produtos para incluir o pigmento de titânio, produzido a partir da ilmenita, resíduo proveniente da extração do vanádio. “A produção de ilmenita no Brasil é muito pequena, o país chega a importar até 90% de tudo o que precisa. A Bahia ainda não produz esse minério. Seremos os pioneiros e nossa produção será capaz de suprir pelo menos um terço do mercado nacional”, adianta Araponga.

A estimativa da companhia é produzir 145 mil toneladas de ilmenita por ano, em Maracás. Já a planta para o beneficiamento do minério e produção do pigmento de titânio ficará localizada no Polo Industrial de Camaçari. A planta de ilmenita está em fase de implantação e o início da operação está programado para o primeiro trimestre de 2023. informações e Foto: DARANA RP

Comentários no Facebook:

Comentários