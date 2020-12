Produtos da Feira Baiana da Agricultura Familiar tem entrega delivery e gratuita

Os moradores de Salvador e de nove municípios da Região Metropolitana podem fazer as compras e receber em casa, com entrega gratuita, mais de 600 produtos da agricultura familiar que estão sendo comercializados na 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O evento chega ao terceiro dia e já contabiliza um número alto de vendas.

No site www. feiradaagriculturafamiliar. com.br estão disponíveis, na loja virtual, produtos de lançamento como pasta de castanha de caju, chocolate especial com licuri, doce de buriti, umbuzada orgânica e sem açúcar, cerveja de umbu em lata de 473 ml. Tem também mel, cafés especiais, geleias, flocão de milho não transgênico e uma diversidade de doces, biscoitos, beijus, palmito, geleias, doces, produtos lácteos e cortes nobres de caprinos e ovinos.

Quem acessar o site vai poder navegar pelos territórios onde esses produtos são produzidos e conhecer sobre cada região, no espaço Trilhas, e ainda sobre alguns sistemas produtivos, no espaço Rotas. Toda a riqueza, qualidade, diversidade e sabores da agricultura familiar estão representados.

Além de fazer compras, o público pode participar da Feira, que segue até domingo (13), com a realização de seminários, palestras, programação cultural, com lives ao vivo de artistas baianos e a Cozinha Show, onde chefs de cozinha estão ensinando receitas que têm como principais ingredientes produtos da agricultura familiar, também disponíveis na loja virtual. Tudo 100% virtual e gratuito.

A Feira é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), em parceria com União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) e integra a estratégia do Governo do Estado de promover espaços de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários