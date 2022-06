Produtos vindos do Paraguai são apreendidos pela PRF na BR 116

Em mais uma atividade ostensiva de enfrentamento ao crime, policiais rodoviários federais apreenderam um carregamento ilegal de produtos de origem estrangeira. O flagrante ocorreu na tarde desta terça-feira (07), em Feira de Santana (BA).

Por volta das 13h00, foi dada ordem de parada a um Renault/Kwid com 02 ocupantes e, durante os procedimentos de fiscalização, foram encontrados no interior do carro dezenas de materiais, acessórios e equipamentos , todos provenientes do Paraguai.

Entre os produtos apreendidos estão: 03 Armas de disparo de flechas Crossbow; 06 Fishing arrow (flechas); 07 Flechas para Crossbow; 05 Pacotes de Esferas de aço para Crossbow; 01 Caixa de som bluetooth; 24 unidades de tesouras tipo cirúrgicas; 01 Luneta monocular Vector Optics Continental; 01 Luneta monocular Element Titan; 01 Cilindro de oxigênio; 42 Latas de munição de chumbo JSB DIABOLO 5.5mm; 05 Caixas contendo 10 Latas cada, de munição de chumbo ROSSI 5.5mm; 01 Carabina GAMO HUNTER Cal 5.5, nº 04-1C-616730-16; 03 Canos para carabina de pressão; 03 Blocos para carabina de pressão; 01 Facão Rambo NF5787; 03 Latas munição de chumbo HeN Sport 4.5mm; 02 Latas munição de chumbo HeN Sport 5.5mm; 05 Latas munição de chumbo HeN Excite 4.5mm; 20 Caixas Sola para tacos de sinuca Master; 01 Caixa Sola para taco de sinuca LP; 24 Facas 9″ em 02 caixas; e 02 Redes para pesca de camarão. Motorista e passageiro assumiram a propriedade pelas mercadorias. Eles disseram que adquiriram os produtos no Paraguai e estariam levando para Goiana (PE), para uso particular. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários