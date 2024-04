Professor da rede estadual conquista o primeiro lugar no Prêmio Educador Transformador, na categoria EJA

O professor João Luiz Costa, do Colégio Estadual de Tempo Integral Edith Machado Boaventura, no município de Feira de Santana, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Educador Transformador, na categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA). O docente da rede estadual, que ficou entre os 35 finalistas provenientes de todas as regiões do país, concorreu com o projeto Pretitude em Foco. Até chegar na final, ele disputou com mais de três mil trabalhos pedagógicos inscritos. Em sua segunda edição, a premiação visa valorizar ideias alinhadas à Educação Empreendedora de educadores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil que contribuem para a formação integral dos estudantes.



“Professor John”, como é chamado pelos seus alunos, falou sobre o significado desta vitória para a sua carreira como educador. “Esta conquista não é apenas minha. É de todos os que compartilharam comigo essa jornada. É o resultado de um trabalho conjunto, de muitas mãos, vozes e olhares. Este prêmio reforça a minha fé no poder da educação e na importância de termos o nosso trabalho como professores valorizados. Independentemente do resultado da etapa nacional, já me sinto vencedor junto com todos os professores e estudantes participantes do Pretitude em Foco por termos alcançado tal visibilidade para a EJA e para a educação baiana”, relatou o premiado que, desde criança, alimentou o sonho de ser educador “para fazer a diferença na vida das pessoas”.



O Pretitude em Foco consiste em ensaios fotográficos em que os próprios estudantes são os modelos, fotógrafos e maquiadores. “Eles se integram ao trabalho após a participação em oficinas, palestras e minicursos ofertados pela escola. As fotografias foram expostas em 15 colégios públicos da região de Feira de Santana, em shopping centers e eventos, bem como passaram a fazer parte do acervo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC)”, detalhou João Luiz, que é professor de Língua Inglesa e Artes. O trabalho foi um dos contemplados pelos editais Professor Jorge Conceição, em 2022, e Makota Valdina, em 2024. Ambos são iniciativas do Governo do Estado da Bahia, por meio das secretarias estaduais da Educação (SEC) e de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).



Sobre o prêmio – Resultado da união do Prêmio Professor Transformador (realizado pelo Instituto Significare e pela Bett Brasil) com o Prêmio Educação Empreendedora (do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae), a premiação é uma iniciativa de reconhecimento à criatividade e às transformações impulsionadas por práticas educacionais inovadoras alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesta segunda edição, concorreram 3.460 projetos de professores de todo o país e os vencedores nacionais serão conhecidos em 24 de abril, na Bett Brasil 2024, na Bett Brasil (maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina), em São Paulo.

Foto: Divulgação

