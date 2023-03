Professor da Uesb campus de Jequié, está entre os principais pesquisadores do Brasil

O professor Valfredo Azevedo Lemos, do Departamento de Ciências e Tecnologias (DCT) da Uesb, campus de Jequié, está presente no ranking dos principais pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento, conforme publicação no site da fundação do Portal de Pesquisa Acadêmica Research.com.

Na área de Química do Brasil, o docente ganhou destaque ao ocupar a 58ª posição nacional, tendo 6,014 citações em 132 publicações científicas. O ranking é baseado nos dados da métrica D-index (disciplinada pelo h-index) e inclui os principais cientistas com índice D de pelo menos 30, para publicações acadêmicas realizadas na respectiva área. No ano de 2021, o professor também foi citado na lista de pesquisadores influentes do Journal Plos Biology, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

“Um orgulho para nosso Departamento e nossa instituição o professor está presente nesse ranking. Valfredo contribui significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico na área de Química em nível nacional e internacional. Além disso, tem relevante papel na formação acadêmica e profissional dos egressos do curso na área de Química (graduação e pós-graduação). O resultado da sua capacidade e dedicação faz nossa instituição ser destaque na produção acadêmica na área”, declarou o diretor do DCT, professor Robson Hebraico Cipriano Maniçoba.

Ao saber da inclusão do seu nome num ranking tão conceituado, o professor Valfredo Lemos fez questão de dividir tal reconhecimento com os colegas da Uesb. “Além da imensa honra, a nossa inclusão na lista reflete a qualidade do trabalho da área de Química da Uesb. Esse trabalho envolve a imprescindível participação dos colegas pesquisadores, estudantes e técnicos, cujas atividades catalisam a área, com resultados perfeitamente visíveis, como a formação de recursos humanos qualificados, produção científica, difusão de conhecimento e ações voltadas à comunidade, entre outros”, conclui. Por Wellington Nery/SITE UESB

