Professora baiana apresenta projeto sobre educação antirracista no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

A professora baiana de Língua Portuguesa e assessora técnica da Secretaria de Educação (SEC), Vitalina Silva, foi convidada para apresentar o seu projeto “Educação Antirracista”, vencedor do Prêmio do Movimento LED na categoria Professores Inovadores, na segunda edição do Festival LED – Luz na Educação, no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio, ambos no Rio de Janeiro. Sua participação ocorreu no segundo dia do evento, no Palco Led Inspira, onde a professora proferiu palestra destacando os pontos positivos de sua iniciativa e participou de uma conversa com outros destaques do prêmio.



O festival, conhecido por reunir educadores, especialistas, artistas e entusiastas da área, recebeu mais de 150 palestrantes na edição deste ano, entre eles os Embaixadores Led, vencedores do Prêmio Led 2023, que apresentaram, discutiram e promoveram inovações e boas práticas para a Educação do país, durante os dois dias do evento. “Quando cheguei entre os 15 finalistas do prêmio, me tornei uma das embaixadoras do Led, a única da Bahia nesta edição e, com isso, pude falar sobre o meu projeto no festival. A edição deste ano traz o protagonismo para os vencedores do Prêmio Led e se torna uma grande vitrine e uma oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho”, explicou Vitalina.



A participação da professora Vitalina Silva no festival proporcionou um importante espaço para conscientizar educadores a disseminar práticas antirracistas em suas instituições de ensino. Durante sua apresentação, no Museu do Amanhã, a educadora citou como surgiu a ideia de criação do “Educação Antirracista” e destacou os principais objetivos do projeto e os desdobramentos dele na prática, além de citar a sua importância para a educação. “Ter como ponto de luz um projeto como este e ele ser reconhecido nacionalmente como uma projeto de sucesso e eficiente foi o que eu buscava quando escrevi o ‘Educação Antirracista’. Não teremos uma educação democrática, se não tivermos um projeto de enfrentamento ao racismo nas escolas”.



Depois da palestra, a professora participou do Encontro Vencedores Prêmio LED, no espaço Comunidade Led, também no Museu do Amanhã, junto aos palestrantes Isabela e Isadora Rodrigues, Rosenilson Gama e Vinicius de Andrade, vencedores de outras categorias do prêmio, e da jornalista e diretora audiovisual Helena Lara Resende, mediadora da mesa. A interação contou com a participação da plateia, tendo ali alguns vencedores do Prêmio Led 2022, que puderam dividir experiências com os ganhadores deste ano. “Na mesa, nós tivemos mais oportunidade de falar sobre o projeto, as dificuldades para efetivação e se há uma intenção das redes municipais e estadual em utilizar o projeto como base de incentivo para as redes. Este formato foi bastante interessante, pois permitiu a participação da plateia, composta por muita gente curiosa que colabora bastante com a discussão”, disse.



Vitalina reforçou, ainda, que o evento foi uma oportunidade valiosa para a troca de experiências e o fortalecimento de assuntos tão importantes para a Educação brasileira e ressaltou que poder representar a Bahia foi um orgulho para ela. “Para mim, participar deste festival foi extremamente importante, pois estava representando a Educação do meu Estado. Eu me sinto muito privilegiada e honrada de estar aqui, ocupando esse lugar”. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

