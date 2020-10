Professora concorre a votação popular em prêmio nacional por projeto que resgata memórias das avós

A professora da rede estadual de ensino, Maria Isabel Gonçalves, que leciona no Colégio Estadual Rui Barbosa, localizado no município de Boninal, está entre os dez educadores de todo o país finalistas da 23ª edição do Prêmio Educador Nota 10, com o projeto “As filosofias de minha avó: poetizando memórias para afirmar direitos”. Agora, o prêmio está aberto para votação popular pelo endereço (https://premioeducadornota10.org/wp_vote_awards_year/2020/). A votação segue até o dia 27 de outubro. A professora Maria Isabel é a única representante da Bahia neste que é considerado o mais importante prêmio da Educação Básica brasileira, que visa reconhecer e valorizar educadores de escolas públicas e privadas da Educação Básica de todo o país.

A professora fala sobre a inspiração para o projeto. “O legado de minha bisavó Iaiá Lia, rezadeira da Umburana, que acolhia toda as comunidades quilombolas do entorno em Santo Reis, foi o que me fez adentrar na procura por uma filosofia decolonial, pelas filosofias de minha avó, propondo caminhos para redescobrir também as filosofias das avós de meus jovens alunos, as iaiás e seus saberes cheios de encantamentos. Este reconhecimento é para elas, pois as suas memórias são um legado para refazer o caminho de volta ao Ubuntu. Ao me inscrever no projeto, sonhei alto em poder divulgar para o Brasil este chamado às memórias e todas as suas possibilidades para a aprendizagem”, afirmou.

