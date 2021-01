Professora de Língua Portuguesa dá dicas voltadas à reta final para as provas do ENEM

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020 batendo às portas – as provas, na versão impressa, serão aplicadas nos próximos dias 17 e 24 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro –, os professores se dedicam a orientar os estudantes sobre os preparativos finais, dentro de suas respectivas competências. É o caso da professora de Língua Portuguesa, Rose Sampaio, que, ao longo do período de estudos preparatórios para o exame, contribuiu nas aulas virtuais do projeto ENEM 100%, promovido pela Secretaria da Educação do Estado. A educadora ressalta que os candidatos devem encarar a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias como um momento de reflexão sobre assuntos atuais e pertinentes à nossa realidade.

Rose Sampaio afirma que, inicialmente, “é preciso entender que a prova não é uma inimiga, não é um bicho de sete cabeças”. Trata-se, diz, de um momento desafiador em que o estudante deve se colocar em uma condição de enfrentamento, muitas vezes de suas próprias ansiedades. “Então, é importante se colocar sem medo frente às provas e começar pela disciplina com a qual se sinta mais à vontade, mas tomando cuidado com o tempo. O candidato vai perceber que tudo que estudou durante o ano está ali, principalmente se encarrar a prova sem medo e sim como um desafio. Quando for fazer a redação, sugiro sempre que se leia o tema primeiro, pois, assim, quando for para a parte objetiva da prova, o cérebro continuará no tema, maturando aquele processo”, orientou a professora.

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias não abrange somente o conteúdo de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). Inclui também Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Nela, os conteúdos mais cobrados, com os quais os estudantes precisam ficar mais atentos para uma boa preparação, são os de interpretação de texto, análise do discurso, variação linguística, gêneros textuais e leitura e artes, como destaca a professora Rose Sampaio.

“São os cinco conteúdos que mais caem na prova do ENEM, nesta ordem, sendo que o primeiro é o mais relevante, com mais de 28% das questões relacionadas a ele. Considerando, portanto, a relevância dos conteúdos de interpretação de texto e de análise do discurso, os estudantes precisam se dedicar de maneira mais efetiva a eles, nesta reta final”.

*Disciplina e relaxamento -* A manutenção da disciplina de estudos, nesta reta final, é outro ponto importante no processo de aprendizagem. “É preciso ter um tempo destinado, por exemplo, ao treinamento de redação, mas é necessário também trabalhar o lado mais subjetivo, o emocional e continuar fazendo uma atividade física, ler um bom livro ou assistir a um bom filme, ou seja, fazer um trabalho voltado para a mente”, sugere Rose.

O ENEM envolve, ainda, as provas de Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

