Professora morre em acidente com ambulância do SAMU em Jitaúna

Uma professora de 35 anos morreu na noite de sábado (02), após a colisão envolvendo uma ambulância do Samu e a motocicleta ocupada pela vítima. Sheila Borges Sardinha morreu no local. O acidente foi registrado na BR-330, próximo da localidade conhecida como ‘Pedra da Ripa’.

O condutor da Ambulância do Samu informou que a motocicleta invadiu a mão-contrária, colidindo frontalmente com a ambulância que seguia sentido a Jequié com um paciente vitima de acidente de moto no município de Aiquara. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não se feriram.

Sheila Borges Sardinha era professora de uma unidade escolar na cidade e bastante conhecida no meio acadêmico. A morte dela causou grande comoção na cidade. O corpo foi encaminhado ao IML de Jequié e deve ser liberado aos familiares nesse domingo para o sepultamento. Informações: Giro Ipiaú

