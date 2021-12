Professores (a), da rede municipal de ensino saem as ruas e pedem valorização em Jequié. Assista

Mesmo com a chuva que caiu em Jequié na tarde desta terça-feira (07), dezenas de professores saíram as ruas da cidade, para pedir valorização por parte da prefeitura do município. A presidente da APLB, falava ao microfone que o prefeito municipal não valorizava os trabalhadores da educação e que os profissionais tinham paralisado suas atividades por 48 horas. Na manhã de ontem (06), os professores se reuniram em frente a secretaria de educação do município, onde também protestaram e pediram valorização.

