Professores convocados pelo Estado na seleção REDA devem ter atenção aos prazos para o envio da documentação

Os professores convocados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) em diferentes processos seletivos simplificados e em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), devem ficar atentos aos prazos para o envio da documentação necessária para a admissão. Para os 148 convocados no dia 4 de agosto para a Educação Básica, o prazo vai até esta quarta-feira (18). Para os 63 professores indígenas e os técnicos de nível superior convocados no dia 6 de agosto, o prazo segue até sexta-feira (20). E para os mil professores da Educação Básica convocados no dia 13 de agosto, o prazo vai até 27 de agosto.

Os convocados devem enviar a documentação digitalizada para o correio eletrônico [email protected] Os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e os do NTE de Salvador devem comparecer na sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), munidos da documentação original e fotocópia, conforme os respectivos editais.

Dentre os documentos necessários estão: diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Carteira de Identidade; CPF; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários