Professores da rede estadual podem contar experiências de ensino em e-Book que homenageia Darcy Ribeiro

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está reunindo relatos de experiências pedagógicas de escolas estaduais para a elaboração do e-Book “Destaque Darcy Ribeiro em gestão escolar”. A publicação tem como objetivo promover o intercâmbio das boas práticas e multiplicar ações que incentivem a inovação educacional.Para participar do projeto, a escola deverá registrar as ações desenvolvidas pelos professores até o dia 31 de agosto, por meio de um relato de experiência que expresse as etapas realizadas e os resultados obtidos. O texto deve ter entre 8 a 15 páginas, de acordo com as orientações disponibilizadas no modelo ( https://tinyurl.com/2p82z7kn ), e enviado através do link https://forms.gle/fNJ7AN4TvsshpTd3A A professora de Química, Moselene dos Reis, ensina no Colégio Estadual Cosme de Farias, em Salvador, e trabalha com os estudantes em um projeto sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), com ênfase nas que possuem uma ligação com a história e cultura indígena ou afro-brasileira. Para a educadora, participar do e-book contribui para que outros profissionais desenvolvam trabalhos nas comunidades e compartilhem o material. “Espero que os relatos estimulem ainda mais os professores a contarem sobre os processos que eles fazem no chão da escola e que, às vezes, por timidez ou falta de estímulo, não divulgam. A expressão possibilita a expansão e o amadurecimento dos projetos na unidade e em outras unidades de ensino”.De acordo com Shirley Costa, coordenadora do Painel de Monitoramento da SEC e organizadora da publicação, o intercâmbio das boas práticas produzidas pela escola pública é o foco central. “Pretendemos reconhecer e valorizar os saberes produzidos pela escola, além de compartilhar com os pares experiências com resultados comprovados na sala de aula. Convidamos todos os colegas a submeterem suas experiências, passando a fazer parte da rede de professores autores da rede estadual de ensino da Bahia”.