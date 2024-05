Professores da rede estadual podem se inscrever para o Prêmio Educador Nota 10

A 26ª edição do Prêmio Educador Nota 10, considerado o maior e a mais importante honraria da Educação Básica no Brasil, já está com as inscrições abertas. Realizada pelo Instituto Somos, em parceria com o Instituto Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a iniciativa visa reconhecer o protagonismo de educadores brasileiros e divulgar projetos transformadores e de impacto que contribuem para a transformação da educação no Brasil. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 15 de junho, através do endereço eletrônico https://premioeducadornota10.org.



Podem participar professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo os que atuam na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de orientadores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos de escolas públicas e privadas de todo o país. Para mais informações sobre a premiação, acesse o site do prêmio, citado acima.



A premiação, que está alinhada ao pacto global, está voltada à identificação e valorização de práticas pedagógicas que contribuem para o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998, pela Fundação Victor Civita e já premiou, ao longo das suas edições, 270 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam, aproximadamente, R$ 3,3 milhões em prêmios no total.



Prêmios – Serão premiados nove projetos, divididos nos eixos temáticos Direitos Humanos, Sustentabilidade e Tecnologia e Inovação. Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria receberão, respectivamente, o prêmio em dinheiro no valor de R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. Os vencedores ainda serão contemplados com bolsas integrais de pós-graduação e acesso à Profs, uma plataforma on-line de formação continuada para educadores, desenvolvida pela Somos Educação.



Os três projetos indicados ao primeiro lugar de cada eixo temático concorrerão ao prêmio Educador do Ano. Além dos prêmios conquistados pelo primeiro lugar, o grande vencedor receberá uma doação para a escola em que o projeto foi realizado no valor de R$ 25 mil (em produtos e ou serviços). Todos os vencedores serão reconhecidos em evento presencial, a ser realizado em São Paulo (SP). Informações: ASCOM/GOVBA Foto: Fundação Victor Civita/Reprodução

Comentários no Facebook:

Comentários