Professores da rede estadual são contemplados com aumento de carga horária

O governo do Estado divulgou no Diário Oficial, deste sábado (11), através da Portaria 1441/2021, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), a primeira relação dos 230 professores contemplados com o aumento da carga horária de 20h para 40h. Com esta iniciativa, o Estado irá conceder acréscimo no valor do salário base dos profissionais que tiveram as suas solicitações deferidas.



Consulte a lista no endereço https://bit.ly/3tFOH3C.

A superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, também falou sobre a importância da iniciativa. “Estes professores irão atuar em diferentes componentes curriculares e suprir eventuais demandas nas unidades escolares da rede estadual de ensino”, destacou. A superintendente também explicou que as solicitações da alteração de carga horária dos demais professores, que já deram entrada em seus processos, estão sendo analisadas para futuras publicações no Diário Oficial.

Comentários no Facebook:

Comentários