Professores da rede municipal de ensino decidem por paralisação de 24 horas no próximo dia 14 de outubro em Jequié

Professores da rede municipal de ensino realizaram assembleia geral na tarde de quarta-feira (6), no Sindicato dos Bancários de Jequié deliberando no final pela adesão ao Dia Municipal de Luta pela Valorização Profissional e contra a PEC 32. Na quinta (14) a categoria decidiu pela paralisação de 24 horas, com uma concentração na Praça Juracy Magalhães no Jequiezinho e caminhada até a Prefeitura Municipal de Jequié, onde realizaram um ato público cultural.

Também constaram como pontos de pauta da assembleia, a reunião do dia 30 de setembro, que discutiu o posicionamento do legislativo em relação ao retorno da Gratificação Regência, (tendo em vista a proposição da publicação de um Decreto Legislativo de suspensão dos efeitos do Decreto do Executivo Municipal nº 20.091/2019). A diretoria da entidade fez um histórico das últimas negociações com o Prefeito Zé Cocá (PP), onde ele insiste em condicionar a discussão da integralização do Piso Salarial Profissional do Magistério (17,43%) a uma proposta da gratificação Regência, apesar das várias propostas apresentadas pelo sindicato para solucionar o impasse do Piso. Os professores optam por esperar o resultado judicial ou então discutir o assunto no âmbito da reformulação da carreira, com uma comissão específica para tal e defende a discussão da Regência separadamente da integralização do Piso. Informações: APLB Sindicato

