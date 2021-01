Professores de escolas particulares organizam carreata Pró-Educação próximo sábado (30) em Jequié

Escolas particulares de Jequié, estão organizando uma carreata para o próximo sábado (30), ás 08:30 da manhã, saindo do largo da Catedral de Santo Antonio. As escolas públicas e privadas, estão fechadas desde o mês de março de 2020. E com isso, demissões e fechamento de escolas tem acontecido em Jequié. Leia abaixo o E mail recebido pela nossa redação, expondo a dificuldade que está tendo uma gestora de uma escola particular em Jequié.

Gostaria de pedir ajuda. Sou gestora de uma escola particular que atende do berçário ao 5° ano.

Estamos fechadas desde março de 2020

Muitos pais precisando trabalhar e não tem onde deixar seus filhos.

Nos pagamos alvará, impostos e despesas fixas.

Estamos sendo impedidos de trabalhar. Nossas crianças sendo prejudicadas socialmente e emocionalmente.

Escolas perdendo o faturamento, acumulando dividas e muitas tenham dificuldades de retornar.

Muitos professores abrindo creches e espaços educativos em suas residências e conseguindo muitos alunos. (Crescendo o número de lugares clandestino)

Porque eles podem trabalhar e nos não?

Sou de Jequié, precisamos de ajuda!

As aulas remotas para alunos de 2 a 5 anos é muito complexo, complicado.

Tudo voltou ao normal, nos temos protocolos já instalados na escola.

A fala de que a escola particular não pode voltar por causa das públicas não é justo. Os funcionários da escola pública estão recebendo. Nos não!

Eles não criaram protocolos, nos já.

Será que é justo, excluir as particulares para incluir as públicas?

A Bahia não tem previsão de nada. Em Jequié especialmente as escolas municipais e estaduais não fizeram nada.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários