Professores do CEEP em Jequié fazem o “Drive-thru da saudade”.

Às vésperas do início do ano letivo 2020/2021 na rede estadual de ensino, educadores encontraram uma maneira de estarem mais próximos uns dos outros. Mantendo o distanciamento necessário e todas as medidas de segurança, por causa da pandemia do novo Coronavírus, algumas escolas realizaram um drive-thru com o objetivo de proporcionar o acolhimento e deixar aflorar sentimentos de esperança e união nesta nova etapa, que começa com o ensino remoto.

No Centro Estadual de Educação Profissional Régis Pacheco (CEEP), em Jequié, teve o “Drive-thru da saudade”, através do qual os educadores da instituição receberam informativos pedagógicos e brindes e puderam se reencontrar, mantendo o distanciamento físico estipulado pelos órgãos de Saúde. Apesar da ausência dos abraços, o momento foi marcado pela emoção.

A gestora do CEEP, Fannie Sampaio, disse que o momento envolveu o planejamento para o ensino remoto. “Precisamos estar ainda mais próximos da equipe de professores. Nossa equipe de professores tem mais de 120 profissionais e estamos com saudades da convivência e do aprendizado mútuo”. Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

