Professores do regime REDA com salários suspensos pedem SOCORRO em Jequié

Vários professores do regime REDA em Jequié, entraram em contato com nossa redação, para relatar a dificuldade financeira que os mesmos vêm enfrentando. Os professores tiveram os seus contratos suspensos pela Prefeitura de Jequié no início da pandemia. Detalhe, com salários atrasados e passando por uma situação financeira difícil.

Os professores nos relataram que são centenas de funcionários com seus salários atrasados, e que, inclusive o 13º salário de 2019 também não foi pago. Os mesmos nessa época de pandemia, não poderão pedir o auxilio emergencial do governo federal, pois todos eles tiveram seus contratos suspenso pela prefeitura do município, mas, quando fazem o cadastro que vai para análise, diz que tem trabalho formal, ou seja, com carteira assinada.

E com isso os trabalhadores continuam passando por dificuldades e sem perspectiva de quando vão receber os seus salários que estão em atraso, ou até mesmo o 13º salário do ano de 2019.

Todos os trabalhadores, pedem encarecidamente por alguma posição por parte da prefeitura de Jequié, de quando vão pagar os proventos dos trabalhadores que estão realmente em uma situação difícil.

