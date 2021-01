Professores saem em carreata e pedem volta as aulas no modelo Híbrido em Jequié

Na manhã de hoje (30), dezenas de professores, alunos e pais de alunos se reuniram e saíram em carreata pelas ruas de Jequié, para chamar a atenção e pedir o retorno das aulas, de forma híbrida, que é aulas escalonadas, agendadas e com o números de alunos bastante reduzido. Segundo informou a professora Fernanda Freire, as escolas particulares estão preparadas para a esse modelo de ensino. E que em Jequié, o prefeito do município, pode autorizar a volta as aulas da forma híbrida.

Comentários no Facebook:

Comentários