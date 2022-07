Profissionais da Saúde e crianças não vacinadas de até os 10 anos serão vacinadas contra Meningite em Jequié

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, disponibilizará, a partir desta terça (05), a vacina contra a Meningite C (Meningocócica C) para todos os profissionais da Saúde e para as crianças não vacinadas que tenham, até, 10 anos de idade.