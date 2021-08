Profissionais de enfermagem realizam ato em Brasília pelo piso salarial e jornada de 30h

Profissionais de Enfermagem de todo o país realizaram, ontem, dia (17), a 2ª Marcha da Enfermagem Brasileira em Brasília. O objetivo foi pressionar o Congresso Nacional para a votação e aprovação do Projeto de Lei 2564/2020, que estabelece o Piso Salarial nacional para a categoria, fixado para jornada de 30h semanais.

O presidente interino do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), Holmes Filho, participou do ato, que aconteceu na Esplanada dos Ministérios. “Esta foi mais uma importante mobilização nacional da categoria com foco na aprovação deste projeto de Lei que visa dar mais dignidade salarial e jornada justa para os profissionais da Enfermagem. Estamos firmes nesta luta por entender que estes profissionais precisam deste piso salarial nacional, atrelado a uma jornada semanal máxima de 30 horas, para que possam ter dignidade”, disse.

Holmes também ressaltou que esta é uma categoria que vem prestando um serviço imprescindível na batalha contra a Covid-19, “muitas vezes enfrentando jornadas exaustivas de trabalho e com salários muito baixos. Portanto precisamos sensibilizar o Congresso Nacional para a aprovação do PL 2564 com celeridade”, destacou o presidente interino, que esteve acompanhado por conselheiros do Coren-BA no ato.

A 1ª Marcha ocorreu em maio, no Dia Internacional da Enfermagem, na Esplanada dos Ministérios. O Dia Nacional da Saúde, no último dia 5 de agosto, também foi marcado por um ato que reuniu profissionais da Enfermagem de todo o país em Brasília. Informações: ASCOM COREN-BA

