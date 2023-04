Programa Bahia Sem Fome recebe três mil cestas básicas de associações atacadistas

O programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado, recebeu mais uma importante contribuição. A Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (Asdab) e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado da Bahia (SindAtacado) entregaram três mil cestas básicas para serem distribuídas às entidades cadastradas na campanha de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional promovida pelo Estado.

Os produtos estão armazenados no galpão da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), em Simões Filho. A primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, esteve presente no ato da entrega e destacou que o programa envolve a pactuação social, com envolvimento de toda a sociedade civil. “As Voluntárias Sociais da Bahia têm um conjunto de programas importantes. Temos ações nesse momento do ‘quem tem fome tem pressa’, que é a doação de alimentos, mas também de inclusão socioprodutiva, de acesso a serviços e, principalmente, de participação social, para que a gente possa distribuir cestas básicas para baianos em situação de fome”.

A Asdab tem o hábito de participar de campanhas humanitárias. Um exemplo é a entrega de donativos para cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas no fim de 2021, em parceria com associações dos demais estados nordestinos. O diretor da Associação, Emerson Carvalho, ressalta que a continuidade de ações como essa é que vai apresentar resultado efetivo. “Por sermos distribuidores atacadistas de gênero alimentício, conseguimos, de certa forma, dar um apoio efetivo nesse tipo de projeto, estendendo por todo o estado. Então, é um início de um movimento muito interessante e necessário do Governo, e vamos de mãos dadas, no que for preciso, para que seja exitoso”. Foto: Fernando Vivas/GOVBA

