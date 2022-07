Programa Desenvolve Jequié oferece mais um curso profissionalizante totalmente gratuito

Com o objetivo de oferecer qualificação profissional e ampliar as chances de inserção da população em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vem executando o programa Desenvolve Jequié, com a oferta gratuita de dezenas de cursos profissionalizantes certificados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que já formou centenas de pessoas.

O curso que está sendo executado, no momento, é o de Moda Fitness e já foram disponibilizadas as vagas para o curso de Instalador de Cerca Elétrica. As pessoas interessadas, que devem estar inscritas no Cadastro Único e ser beneficiárias de algum dos programas socioassistenciais, como o Auxílio Brasil, Minha Casa Verde Amarela, Tarifa Social ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), devem se dirigir à Central de Cursos, localizada Rua Abílio Procópio Ferreira, número 226, no Centro da cidade, telefone 3525 1749. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários